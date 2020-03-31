44-летнего жителя Удмуртии обвиняют в жестоком избиении знакомого
В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в жестоком избиении знакомого, который в итоге скончался. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.
- Установлено, что в одной из квартир в Ленинском районе Ижевска между обвиняемым и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой потерпевший оскорбил обвиняемого. Между мужчинами завязалась драка - обвиняемый избил потерпевшего ногами и руками, а затем сковородой и подручными предметами, - сообщает пресс-служба.
В результате полученных травм потерпевший скончался на месте. В ходе расследования уголовного дела установлены обстоятельства произошедшего, допрошены свидетели, проведены проверки показаний, следственный эксперимент, проведены экспертизы.
Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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