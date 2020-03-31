Режим самоизоляции в Удмуртии: будут ли закрыты границы республики

31 Март 2020 2020-03-31T15:30:42+03:00

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Жители Ижевска стали распространять в сети фотографии, где люди в форме и с оружием якобы стоят на границе Удмуртии. «Комсомолка» узнала, так ли это и действительно ли будут закрыты границы республики.

Фото: соцсети

- Информация о закрытии границ Удмуртии с другими регионами не соответствует действительности. На сегодняшний день какие-либо ограничительные меры по въезду и выезду из Удмуртской Республики официально не вводились. Границы нашего региона открыты, в том числе для внутреннего передвижения транспорта. В случае ужесточения мер по борьбе с коронавирусом вся информация будет размещена на официальных сайтах Правительства Удмуртской Республики и Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Журналист «Комсомолки» сделал запрос по похожим картинкам в поисковой системе Гугл. Оказалось, такие фото распространяют не только в Удмуртии, но в Башкирии, Екатеринбурге и других регионах. Они появились 29 марта в одном из твиттер-аккаунтов.

Фото: соцсети

Напомним, что за распространение информации, не соответствующей действительности, предусмотрена административная ответственность по ч. 9-11 ст. 13.15 КоАП РФ.

UPD: во время подготовки новости стало известно, что с 18:00 31 марта в Удмуртии введен режим самоизоляции. Покидать квартиру разрешается только в крайне необходимых случаях – например, выходе в аптеку или в магазин.

Режим полной самоизоляции введут в Удмуртии.

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- Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи.

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ИСТОЧНИК KP.RU