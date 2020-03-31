Пенсионера из Ижевска обманули мошенники, похитив почти полмиллиона рублей

31 Март 2020 2020-03-31T15:54:56+03:00

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В полицию Ижевска обратился 75-летний местный житель с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Со слов потерпевшего, на его телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с банковского счета пенсионера пытаются похитить деньги. Чтобы прервать операцию, мужчине нужно было установить на телефон спецпрограмму. Что пенсионер и сделал, предоставив, таким образом, доступ к личному кабинету. Когда мужчина зашел в личный кабинет он увидел, что с его счета списываются деньги, он испугался и отключил интернет, вечером этого же дня деньги были на счете. А утром на следующий день было похищено 499 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU