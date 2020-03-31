На период самоизоляции: с 1 апреля в Удмуртии перестанут действовать льготные социальные проездные билеты

31 Март 2020 2020-03-31T17:08:58+03:00

Режим самоизоляции для жителей всех возрастов начнет действовать в Удмуртии вечером 31 марта

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С 1 апреля до особого распоряжения перестанут действовать льготные социальные проездные. Это связано с распоряжением главы Удмуртии о введении режима самоизоляции для жителей всех возрастов.

- Будет приостановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов, за исключением случаев следования к месту лечения и обратно, - отметил Александр Бречалов.

Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, картой пенсионера или социальным проездным билетом в этот период можно воспользоваться только при наличии справки установленного образца от работодателя (документы, подтверждающие право проезда по льготному проездному, также нужно предъявить кондуктору).

Также сообщается, что в случае, если жители уже пополнили электронный проездной, но не будут ездить по нему в апреле, то можно будет вернуть деньги или перенести период действия на май. Подробности на сайте или по телефону справочной (3412) 77-62-29.

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ИСТОЧНИК KP.RU