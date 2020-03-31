2020-03-31T17:07:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В каком случае ижевчанам можно будет выйти из квартиры во время режима самоизоляции

Режим введут в 18:00 по местному времени
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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31 марта глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о введении режима самоизоляции для жителей всех возрастов. Разбираемся, в каких случаях ижевчанам можно будет выйти из квартиры.

По словам Александра Владимировича, выходить из квартиры или дома жителям категорически запрещено. Однако в любом правиле есть исключения – например, если человеку необходима экстренная медицинская помощь. А также можно будет выйти в ближайший продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в банк и салон связи. При этом жители могут выйти на улицу в случае, если они обязаны ходить на работу, выгуливать домашнее животное (на расстоянии не более 100 м от дома) и выносить мусор.

Напомним, ранее, 28 марта глава Удмуртии подписал распоряжение о закрытии всех мест массового пребывания (подробнее). При этом каждый день проводятся рейды и находятся нарушители (подробнее).

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Режим полной самоизоляции введут в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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