В каком случае ижевчанам можно будет выйти из квартиры во время режима самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T17:07:52+03:00

Режим введут в 18:00 по местному времени

Изменить размер текста: A A

31 марта глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о введении режима самоизоляции для жителей всех возрастов. Разбираемся, в каких случаях ижевчанам можно будет выйти из квартиры.

По словам Александра Владимировича, выходить из квартиры или дома жителям категорически запрещено. Однако в любом правиле есть исключения – например, если человеку необходима экстренная медицинская помощь. А также можно будет выйти в ближайший продуктовый магазин за товарами первой необходимости, в банк и салон связи. При этом жители могут выйти на улицу в случае, если они обязаны ходить на работу, выгуливать домашнее животное (на расстоянии не более 100 м от дома) и выносить мусор.

Напомним, ранее, 28 марта глава Удмуртии подписал распоряжение о закрытии всех мест массового пребывания (подробнее). При этом каждый день проводятся рейды и находятся нарушители (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Режим самоизоляции в Удмуртии: будут ли закрыты границы республики.

- В пресс-службе Минздрава Удмуртии рассказали, есть ли новые заразившиеся коронавирусом на 31 марта и сколько человек находятся под наблюдением.

Режим полной самоизоляции введут в Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU