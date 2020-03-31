2020-03-31T18:00:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Ижевске: в торговых залах нарисуют разметку, чтобы люди держали дистанцию

Необходимая дистанция – 1,5 метра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В связи с введением режима самоизоляции для жителей Удмуртии в торговых залах нарисуют разметку, чтобы горожане соблюдали дистанцию. Такое поручение дал глава республики Александр Бречалов во время проведения заседания оперштаба.

- Первому заместителю Председателя Правительства Александру Свинину проработать вопрос усиления мер дезинфекции с руководителями всех предприятий и торговых объектов. Кроме того, все торговые залы должны быть обеспечены разметкой на полу, чтобы покупатели могли соблюдать дистанцию друг от друга не менее полутора метров, - цитирует главу пресс-служба.

При этом, исключение, где дистанцию держать не получится – поездки в такси.

- Наша основная задача остановить поток праздных пешеходов и водителей, которые в нерабочие дни без особой необходимости выходят из домов. Именно самоизоляция – самая действенная мера в борьбе с коронавирусом, это подтверждают и врачи, и опыт зарубежных стран, - подчеркнул глава Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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