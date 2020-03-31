2020-03-31T18:37:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Онлайн-марафон: как ижевчанам с детьми пережить самоизоляцию и что делать, если ребенок хочет на улицу

Продолжаем обсуждать проблемы, связанные с коронавирусом
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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«Комсомолка» продолжает онлайн-марафоны, где вместе со специалистами обсуждаем важные проблемы связанные с коронавирусом.

Так, 1 апреля в 10:30 поговорим о том, чем занять ребенка дома во время самоизоляции. Что делать, если чадо просится на улицу и как правильно объяснить, почему нельзя гулять?

В гостях: Нина Ерофеева, доктор педагогических наук, и Марина Неустроева, руководитель детского клуба «Ладошки».

Вопросы можно будет задать под трансляцией.

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- Вы каждый день читаете новости про коронавирус из разных источников и уже не понимаете, где правда, а где фейк? Мы соберем специалистов, которые в режиме онлайн расскажут, как отличать фейки, а также ответят на интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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