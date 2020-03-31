Онлайн-марафон: как ижевчанам с детьми пережить самоизоляцию и что делать, если ребенок хочет на улицу

31 Март 2020 2020-03-31T18:37:26+03:00

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«Комсомолка» продолжает онлайн-марафоны, где вместе со специалистами обсуждаем важные проблемы связанные с коронавирусом.

Так, 1 апреля в 10:30 поговорим о том, чем занять ребенка дома во время самоизоляции. Что делать, если чадо просится на улицу и как правильно объяснить, почему нельзя гулять?

В гостях: Нина Ерофеева, доктор педагогических наук, и Марина Неустроева, руководитель детского клуба «Ладошки».

Вопросы можно будет задать под трансляцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU