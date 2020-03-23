Онлайн: как ижевчанам отличить фейковые новости о коронавирусе?

23 Март 2020 2020-03-23T18:12:21+03:00

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24 марта, во вторник, в группе во «ВКонтакте» «Комсомольской правды-Ижевск» специалисты расскажут, как отличить фейковые новости о коронавирусе от правды.

Вопросы можно будет задать во время эфира. В гостях:

- Анастасия Муталенко - заместитель председателя правительства Удмуртии,

- Георгий Щербак - министр здравоохранения Удмуртии,

- Наталья Гвоздкова - начальник Управления дошкольного образования и воспитания администрации города Ижевска,

- Вероника Иванова - главный редактор медиагруппы «Центр».

Начало эфира в 15:00. Посмотреть трансляцию можно в группе «Комсомольская правда-Ижевск».

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ИСТОЧНИК KP.RU