31 марта в Ижевске начался ремонт памятника в Первомайском районе

1 Апр 2020 2020-04-01T09:37:34+03:00

На ремонт было выделено из бюджета города 174,5 тысячи рублей

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В Ижевске начался ремонт памятника в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии. Он находится в Первомайском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

- Подрядчик приступил к работам 31 марта. В целях безопасности территорию возле памятника огородили, провели демонтажные работы. Планируется, что подрядчик заменит буквы, сделает ремонт постамента и частичный ремонт асфальта, - сообщает пресс-служба.

Фото: пресс-служба Ижевска

Планируемая дата окончания работ - 30 апреля. На ремонт из бюджета города было выделено 174,5 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU