31 марта в Ижевске начался ремонт памятника в Первомайском районе
В Ижевске начался ремонт памятника в честь бойцов 174-го отдельного противотанкового артдивизиона им. Комсомола Удмуртии. Он находится в Первомайском районе города. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
- Подрядчик приступил к работам 31 марта. В целях безопасности территорию возле памятника огородили, провели демонтажные работы. Планируется, что подрядчик заменит буквы, сделает ремонт постамента и частичный ремонт асфальта, - сообщает пресс-служба.
Фото: пресс-служба Ижевска
Планируемая дата окончания работ - 30 апреля. На ремонт из бюджета города было выделено 174,5 тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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