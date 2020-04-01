Село Удмуртии вошло в топ-3 самых веселых названий населенных пунктов России

1 Апр 2020 2020-04-01T07:26:27+03:00

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Село Балдейка в Удмуртии на втором месте в рейтинге самых веселых названий населенных пунктов России. Об этом сообщает портал ТурСтат.

- В десятку самых веселых и смешных названий вошли: Веселая Жизнь (хутор в Краснодарском крае), Балдейка (село в Удмуртии), Бодуны (деревня в Смоленской области), Жадины (деревня в Новгородской области), Лох (село в Саратовской области), Зады (деревня в Иркутской области), Пуково (деревня в Тверской области), Попки (деревня в Псковской области), Хохотуй (село в Забайкальском крае) и Хренище (хутор в Воронежской области), - отмечается на портале.

Список подготовлен по данным исследования отзывов в интернете и представлен к 1 апреля, Дню смеха.

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СПРАВКА «КП»

Балдейка - село в Кизнерском районе Удмуртии, входит в Балдеевское сельское поселение. Находится в 9 км к югу от Кизнера, в 50 км к юго-западу от Можги и в 125 км к юго-западу от Ижевска. Расположено на левом берегу реки Ямышка.

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ИСТОЧНИК KP.RU