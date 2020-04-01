Чиновника из Ижевска наказали за отсутствие освещения на одной из улиц

1 Апр 2020 2020-04-01T07:03:00+03:00

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По результатам прокурорской проверки чиновника из Ижевска наказали за отсутствие освещения на улице Аграрная. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что на улице Аграрная нет наружного стационарного освещения, что может послужить причиной ДТП и ставит под угрозы жизнь и здоровье пешеходов и водителей, - сообщает пресс-служба.

Так, начальнику управления благоустройства и охраны окружающей среды выписан штраф в размере 200 тысяч рублей. В адрес главы Ижевска внесено представление об устранении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU