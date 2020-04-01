2020-04-01T07:03:00+03:00
Общество

Чиновника из Ижевска наказали за отсутствие освещения на одной из улиц

Ему назначили наказание в виде штрафа
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

По результатам прокурорской проверки чиновника из Ижевска наказали за отсутствие освещения на улице Аграрная. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что на улице Аграрная нет наружного стационарного освещения, что может послужить причиной ДТП и ставит под угрозы жизнь и здоровье пешеходов и водителей, - сообщает пресс-служба.

Так, начальнику управления благоустройства и охраны окружающей среды выписан штраф в размере 200 тысяч рублей. В адрес главы Ижевска внесено представление об устранении нарушений.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 31 марта в Ижевске начался ремонт памятника в Первомайском районе. Какие работы там будут делать и когда закончат.

- Семь лет назад ижевчанин Виталий Ларионов почувствовал на себе, что такое «опуститься на дно». Он весил почти 150 кг, развелся с женой и потерял работу. К нормальной жизни его вернула… книга!

- Режим самоизоляции и дистанция для горожан: как коронавирус повлиял на жизнь жителей Удмуртии 31 марта.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24