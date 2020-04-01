Жителя Удмуртии нашли мертвым в Татарстане

1 Апр 2020 2020-04-01T09:41:30+03:00

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В Татарстане нашли тело 59-летнего ижевчанина, который пропал два месяца назад. Об этом сообщает портал «Татар-информ».

- По подозрению в убийстве ижевчанина задержан 28-летний житель Менделеевска. Он рассказал, что в познакомился с потерпевшим в декабре 2019 года. Однажды новый знакомый попросил его отвезти в Москву. 17 января перед отъездом они отдыхали на даче, в какой-то момент между ними произошла ссора и ижевчанин несколько раз ударил знакомого пакетом с бутылками по голове, в ответ задержанный набросился на него с топором, - сообщает портал со ссылкой на помощника руководителя следственного управления СК России по Татарстану Эльвиру Газизову.

От полученных травм мужчина скончался. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник скинул тело ижевчанина в яму и поджег. Полицейские обнаружили останки потерпевшего. На данный момент возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU