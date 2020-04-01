Более 2 млн рублей похитили у жительницы Удмуртии
В Удмуртии у 62-летней пенсионерки похитили более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и предложил заработать на криптовалютной бирже. Женщина согласилась и в течение 20 дней различными суммами она совершила 22 денежных перевода. Общая сумма перевода составила более 2 млн рублей. Большая часть денег - личные сбережения пенсионерки, остальное она занимала у знакомых, - сообщает пресс-служба.
После того, как мошенник перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам о необходимости проявлять повышенную бдительность.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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