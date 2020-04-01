2020-04-01T12:58:42+03:00
Общество

Массовая проверка гарантийных дорог началась в Удмуртии

Основное внимание будет уделено дорогам, которые ремонтировали в предыдущие три года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии началась массовая проверка гарантийных дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Основное внимание будет уделено дорогам, которые ремонтировали в предыдущие три года. Те дороги, за которыми сохраняются гарантийные обязательства со стороны подрядчиков. Для проверки создана техническая комиссия и комиссия по работе с обращениями жителей. Все дефекты будут фиксироваться в актах, а также проверяющие пропишут сроки их устранения, - говорится в сообщении.

Так, проверки продолжатся весь апрель – до майских праздников. Первый осмотр состоялся 27 марта, было проверено 9 участков дорог в Камбарке, дефектов не было выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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