Массовая проверка гарантийных дорог началась в Удмуртии
В Удмуртии началась массовая проверка гарантийных дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
- Основное внимание будет уделено дорогам, которые ремонтировали в предыдущие три года. Те дороги, за которыми сохраняются гарантийные обязательства со стороны подрядчиков. Для проверки создана техническая комиссия и комиссия по работе с обращениями жителей. Все дефекты будут фиксироваться в актах, а также проверяющие пропишут сроки их устранения, - говорится в сообщении.
Так, проверки продолжатся весь апрель – до майских праздников. Первый осмотр состоялся 27 марта, было проверено 9 участков дорог в Камбарке, дефектов не было выявлено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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