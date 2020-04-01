Передвижение по Ижевску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда

1 Апр 2020 2020-04-01T13:00:54+03:00

Можно ли довезти продукты родителям или работать на машине

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31 марта глава Удмуртии Александр Бречалов ввел распоряжением режим самоизоляции для всех категорий граждан. Он предполагает, что люди без лишней необходимости не будут покидать своих домов. Разбираемся, куда в условиях изоляции можно ездить на машине и что считается «особой необходимостью».

Исходя из документа распоряжения, на машине можно передвигаться

- В магазин или аптеку, если рядом с домом таковых нет в пешей доступности;

- На место лечения и в больницы, если понадобилась экстренная медицинская помощь;

- В случае, если жизни и здоровью вас или ваших близких угрожает опасность;

- На работу.

Вечером 31 марта Александр Бречалов провел прямую линию, где ответил на вопросы жителей республики. Он отметил, что в условиях изоляции можно и нужно заботиться о своих пожилых родственниках - в том числе, доставлять им продукты и медикаменты, так как для людей 65 лет оставаться дома наиболее важно.

- Но нужно «знать меру». Если вы довезли продукты, оставили у двери и уехали - вы молодцы. А если вы с продуктами зашли - вот это неправильно, - сказал глава Удмуртии.

Службы доставки и курьеры также продолжают работу и могут передвигаться по Ижевску. Не приостанавливают деятельность службы такси - их услугами по-прежнему можно пользоваться. Более того, границы города и республики не закрыты, поэтому люди, чья деятельность связана с перевозками, могут также продолжать заниматься ими.

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ИСТОЧНИК KP.RU