Режим самоизоляции и дистанция для горожан: как коронавирус повлиял на жизнь жителей Удмуртии 31 марта
31 марта стало известно, что в Удмуртии вводят режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов (подробнее).
Что еще произошло:
- Трех человек выпишут в Ижевске после коронавирусной инфекции.
- До особого распоряжения: с 1 апреля в Удмуртии перестанут действовать льготные социальные проездные билеты.
- В каком случае ижевчанам можно будет выйти из квартиры во время режима самоизоляции.
- Режим самоизоляции в Удмуртии: будут ли закрыты границы республики.
- Рейды по проверке магазинов и заведений, которые должны быть закрыты продолжаются. Сколько фактов нарушения распоряжения правительства России было выявлено за последние сутки.
- Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи.
- Даты открытия парка имени Горького в Ижевске переносятся из-за ситуации с коронавирусом. Узнали подробнее.
- В пресс-службе Минздрава Удмуртии рассказали есть ли новые заразившиеся коронавирусом на 31 марта и сколько человек находятся под наблюдением.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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