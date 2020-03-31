Режим самоизоляции и дистанция для горожан: как коронавирус повлиял на жизнь жителей Удмуртии 31 марта

31 Март 2020 2020-03-31T19:09:40+03:00

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31 марта стало известно, что в Удмуртии вводят режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов (подробнее).

Что еще произошло:

- Трех человек выпишут в Ижевске после коронавирусной инфекции.

- До особого распоряжения: с 1 апреля в Удмуртии перестанут действовать льготные социальные проездные билеты.

- В каком случае ижевчанам можно будет выйти из квартиры во время режима самоизоляции.

- Режим самоизоляции в Удмуртии: будут ли закрыты границы республики.

- Рейды по проверке магазинов и заведений, которые должны быть закрыты продолжаются. Сколько фактов нарушения распоряжения правительства России было выявлено за последние сутки.

- Сохраняйте спокойствие: в Удмуртии проводится информирование горожан с помощью громкой связи.

- Даты открытия парка имени Горького в Ижевске переносятся из-за ситуации с коронавирусом. Узнали подробнее.

- В пресс-службе Минздрава Удмуртии рассказали есть ли новые заразившиеся коронавирусом на 31 марта и сколько человек находятся под наблюдением.

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ИСТОЧНИК KP.RU