Пропуска в Ижевске в период самоизоляции: кто может получить и где
С 31 марта до момента особого распоряжения в Удмуртии введен режим самоизоляции. Без особой необходимости жители не должны покидать дома. Тем не менее, существует множество исключений, касающихся работников здравоохранения, правоохранительных органов, экстренных служб, а также торговли товарами первой необходимости и некоторых видов производства.
- От граждан поступает очень много вопросов по выходу на работу, - отметил в своем видеообращении глава республики Александр Бречалов. - На сайте министерства труда есть исчерпывающий перечень всех профессий, кто продолжает работать.
Также распоряжением правительства от 31 марта 2020 года утверждена форма справки, выдаваемой работникам ИП и организаций, на которые не распространяется режим нерабочей недели. Эта справка дает возможность передвигаться по городу и посещать место работы. Работодатель выдает ее организованно тем сотрудникам, которых невозможно перевести на удаленную работу. Помимо справки работникам, передвигающимся по улицам, желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
- Задача работодателей – сделать безопасным рабочий процесс: снабдить коллектив дезинфицирующими средствами, средствами защиты, обеспечить регулярную уборку и проветривание, контроль за самочувствием сотрудников, - напомнил Александр Бречалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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