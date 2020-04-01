Пропуска в Ижевске в период самоизоляции: кто может получить и где

1 Апр 2020 2020-04-01T13:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

С 31 марта до момента особого распоряжения в Удмуртии введен режим самоизоляции. Без особой необходимости жители не должны покидать дома. Тем не менее, существует множество исключений, касающихся работников здравоохранения, правоохранительных органов, экстренных служб, а также торговли товарами первой необходимости и некоторых видов производства.

- От граждан поступает очень много вопросов по выходу на работу, - отметил в своем видеообращении глава республики Александр Бречалов. - На сайте министерства труда есть исчерпывающий перечень всех профессий, кто продолжает работать.

Также распоряжением правительства от 31 марта 2020 года утверждена форма справки, выдаваемой работникам ИП и организаций, на которые не распространяется режим нерабочей недели. Эта справка дает возможность передвигаться по городу и посещать место работы. Работодатель выдает ее организованно тем сотрудникам, которых невозможно перевести на удаленную работу. Помимо справки работникам, передвигающимся по улицам, желательно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

- Задача работодателей – сделать безопасным рабочий процесс: снабдить коллектив дезинфицирующими средствами, средствами защиты, обеспечить регулярную уборку и проветривание, контроль за самочувствием сотрудников, - напомнил Александр Бречалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Будут ли штрафовать жителей Удмуртии, которые ходят на улице во время самоизоляции?

Под наблюдением из-за коронавируса в Удмуртии находятся 1406 человек.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU