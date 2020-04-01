2020-04-01T13:36:10+03:00
Общество

ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов

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ВТБ первым из российских банков заявил о разработке комплекса мер помощи заемщикам-физлицам, пострадавшим от эпидемии коронавируса. За последнюю неделю в банк поступило свыше 13 тысяч обращений по вопросам реструктуризации кредитов. Каждое из них рассматривается в индивидуальном порядке.

Программы реструктуризации кредитов включают в себя отсрочку платежа, изменение срока кредита и ставки – каждое обращение рассматривается банком отдельно. ВТБ считает заботу о клиентах своей основной задачей и в текущих условиях готов реагировать на их обращения максимально быстро и эффективно.

Из числа поступивших обращений 211 заявок было подано от заболевших клиентов на предоставление кредитных каникул: 57 по ипотеке и 154 – по кредитам наличными. Отсрочка платежей будет подключена автоматически по факту предоставления больничного листа.

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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