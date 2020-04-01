21-летнего жителя Удмуртии осудят за уклонение от призыва в армию

1 Апр 2020 2020-04-01T14:43:40+03:00

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В Удмуртии осудят 21-летнего местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва в армию при отсутствии оснований для освобождения от службы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- По данным следствия, молодой человек во время осеннего призыва 2019 года уклонился от призыва на военную службу без уважительных причин. Ему была вручена повестка о необходимости явки для проведения медосмотра, - сообщает пресс-служба.

Уголовное дело направлено в суд с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Размер штрафа не может превышать половины максимального размера штрафа, установленного за совершенное преступление. За данное преступление его размер составляет 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU