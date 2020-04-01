2020-04-01T13:33:43+03:00
Общество

За прошедшие сутки полиция выявила 55 фактов нарушения распоряжения правительства России

Рейды проводят полицейские и сотрудники управления Роспотребнадзора
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по УдмуртииФото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии
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В Удмуртии за прошедшие сутки полицейскими выявлено 55 фактов нарушения распоряжения правительства России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ходе рейдов полицейские и сотрудники управления Роспотребнадзора проверяют предприятия торговли, общественного питания и услуг, деятельность которых должна быть временно приостановлена. Собранные материалы направлены в управление для принятия решения, - сообщает пресс-служба.

Напомним, глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности мест массового скопления людей (подробнее).

МВД по республике призывает жителей республики проявить сознательность и дисциплинированность. Рекомендуем беречь себя и не посещать без необходимости общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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