За прошедшие сутки полиция выявила 55 фактов нарушения распоряжения правительства России
В Удмуртии за прошедшие сутки полицейскими выявлено 55 фактов нарушения распоряжения правительства России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- В ходе рейдов полицейские и сотрудники управления Роспотребнадзора проверяют предприятия торговли, общественного питания и услуг, деятельность которых должна быть временно приостановлена. Собранные материалы направлены в управление для принятия решения, - сообщает пресс-служба.
Напомним, глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности мест массового скопления людей (подробнее).
МВД по республике призывает жителей республики проявить сознательность и дисциплинированность. Рекомендуем беречь себя и не посещать без необходимости общественные места.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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