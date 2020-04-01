За прошедшие сутки полиция выявила 55 фактов нарушения распоряжения правительства России

1 Апр 2020 2020-04-01T13:33:43+03:00

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В Удмуртии за прошедшие сутки полицейскими выявлено 55 фактов нарушения распоряжения правительства России. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В ходе рейдов полицейские и сотрудники управления Роспотребнадзора проверяют предприятия торговли, общественного питания и услуг, деятельность которых должна быть временно приостановлена. Собранные материалы направлены в управление для принятия решения, - сообщает пресс-служба.

Напомним, глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности мест массового скопления людей (подробнее).

МВД по республике призывает жителей республики проявить сознательность и дисциплинированность. Рекомендуем беречь себя и не посещать без необходимости общественные места.

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- Продолжаем рассказывать, как будет действовать введенный режим самоизоляции. Журналист «Комсомолки» узнал, можно ли в этот период передвигаться по городу на машине.

- Массовая проверка гарантийных дорог началась в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU