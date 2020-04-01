Выплатят ли безработным ижевчанам компенсацию из-за коронавируса

1 Апр 2020 2020-04-01T18:08:06+03:00

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«Комсомолка» узнала про дополнительные выплаты безработным в Ижевске в 2020 году на фоне коронавируса. В Государственной службе занятости населения Удмуртии сообщили, что никакие дополнительные компенсации для безработных в Удмуртии не предусмотрены, пока такого распоряжения не поступало.

А вот само пособие по безработице увеличивается в 1,5 раза. Повышение связано с постановлением Правительства России №346 «О размерах минимальной и максимальной величины пособия по безработице на 2020 год», принятом 27 марта 2020 года.

- С 30 марта 2020 года минимальный размер пособия по безработице не меняется — 1500 рублей (1725 рублей с учетом уральского коэффициента); максимальный размер пособия по безработице увеличился в 1,5 раза - с 8000 рублей до 12130 рублей. С учетом уральского коэффициента (15%) это 13 949,5 рублей, - говорится в сообщении Государственной службы занятости населения Удмуртии.

Чтобы стать официальным безработным, нужно заполнить все данные в личном кабинете на сайте szan.mintrud18.ru, после этого с вами свяжется специалист службы и расскажет, что делать дальше.

Горячая линия Службы занятости Удмуртии - (3412) 40-39-00.

Напомним, москвичи, состоящие на бирже труда на 31 марта или вставшие на учет в период объявленного режима самоизоляции либо в течение 30 календарных дней со дня прекращения указанного режима, получат выплаты по безработице 19 500 рублей в месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU