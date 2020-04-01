Нарушение домашнего режима самоизоляции в Ижевске: какие штрафы предусмотрены

1 Апр 2020 2020-04-01T14:46:56+03:00

И чем сейчас отличаются условия самоизоляции для тех, кто был заграницей

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Нарушивших режим самоизоляции жителей Удмуртии будут штрафовать - об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления Роспотребнадзора. Однако во избежание путаницы следует пояснить, что в настоящее время эти меры касаются только тех людей, которые прибыли из-за границы или находились в контакте с гражданами, у которых подозревают коронавирус.

- Лица, прибывшие из-за рубежа, обязаны выполнять требования по изоляции в домашних условиях сроком 14 дней, - сообщает пресс-служба ведомства. - За период с 26 по 30 марта 2020 года в ходе рейда проверен 1351 гражданин, прибывший из-за рубежа, в чей адрес были выданы предписания об изоляции. По результатам рейда установлено, что 527 человек не находились (не проживают) по указанному адресу. Установлением местонахождения граждан замаются сотрудники МВД по Удмуртской Республике.

Именно такие граждане будут привлекаться к административной ответственности за нарушение режима изоляции. Сейчас это штраф от 100 до 1000 рублей - в зависимости от того, при каких обстоятельствах было совершено нарушение. Тем не менее, в Госдуму уже внесены поправки в административный кодекс, которые в разы увеличивают штрафы для нарушителей карантина.

Находящиеся под наблюдением граждане не должны покидать дома на протяжение всего карантинного периода, установленного для них медиками. Что касается остальных граждан, то им, как и прежде, разрешено выходить на улицу по уважительной причине, например, в магазин за продуктами или в поликлинику.

Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники полиции могут остановить человека на улице и поинтересоваться, куда он направляется. Если окажется, что прохожий находится на улице без надобности, с ним проведут беседу и порекомендуют вернуться домой, но ни о каких штрафах речи пока не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU