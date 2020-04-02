«Сейчас время непростое»: дорожники объяснили мусор на улицах Ижевска

2 Апр 2020 2020-04-02T06:36:49+03:00

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В Ленинском районе Ижевска несколько лет не убирали строительный мусор с одной из улиц частного сектора. О непорядке стало известно после того, как в соцсетях одна из жительниц пожаловалась на мусор и разместила фото.

- Улица Шаумяна, «подснежники» теперь на виду, а мы ждем в надежде июня, обещали дорожные организации разобраться со строительным мусором, - написала жительница частного сектора в группе «Благоустройство г. Ижевска», намекая, что мусор лежит долгое время.

Женщина добавила, что блоки и доски лежат на протяжении многих лет, а также что они каждый год передвигаются для сужения дороги.

В комментариях под постом ответил модератор сообщества, там же появилось объяснение, почему мусор не убирали столько времени.

- Уберут. Сейчас время непростое, сами знаете, - прокомментировал администратор.

В течение недели многолетний недостаток обещают устранить.

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ИСТОЧНИК KP.RU