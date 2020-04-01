Что и как будет работать в Ижевске во время режима самоизоляции
Глава Удмуртии подписал распоряжение о введение с 31 марта в республике режима самоизоляции. Журналист «Комсомолки» узнал, как будут работать почта, магазины и аптеки в этот период.
Так, почтальоны в апреле будут разносить пенсии и пособия всем получателям на дом. По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители Удмуртии могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом.
Аптеки, магазины (с товарами первой необходимости), больницы и такси - работают в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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