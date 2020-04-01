«Хватит хихикать»: глава Удмуртии опубликовал видеонарезку из ляпов трансляций
Глава Удмуртии Александр Бречалов в честь Дня смеха опубликовал видеонарезку ляпов из трансляций. Видео опубликовано на странице руководителя в соцсетях.
- В любой, даже самой сложной ситуации сохраняйте позитивное настроение и найдите возможность улыбнуться. Сегодня для этого самое подходящее время: С 1 апреля! - подписал видео Александр Владимирович.
Руководитель показал некое «закулисье» традиционных видео «Итоги недели». Что получилось, смотрим в видео.
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Глава Удмуртии поздравил горожан с 1 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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