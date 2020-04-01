«Хватит хихикать»: глава Удмуртии опубликовал видеонарезку из ляпов трансляций

1 Апр 2020 2020-04-01T16:28:13+03:00

Так глава республики поздравил горожан с Днем смеха

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в честь Дня смеха опубликовал видеонарезку ляпов из трансляций. Видео опубликовано на странице руководителя в соцсетях.

- В любой, даже самой сложной ситуации сохраняйте позитивное настроение и найдите возможность улыбнуться. Сегодня для этого самое подходящее время: С 1 апреля! - подписал видео Александр Владимирович.

Руководитель показал некое «закулисье» традиционных видео «Итоги недели». Что получилось, смотрим в видео.

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Глава Удмуртии поздравил горожан с 1 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU