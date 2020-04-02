Трансляции богослужений запустили в Удмуртии
Для верующих жителей Удмуртии запустили онлайн-трансляции богослужений. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.
При этом, прихожанам рекомендуют воздержаться от посещения богослужений. Такая мера стала вынужденной для недопущения распространения коронавирусной инфекции.
К онлайн-трансляциям может подключиться любой желающий. Окно трансляции находится в правой колонке сайта Михаило-Архангельского собора и доступно только во время совершения богослужений.
- Помимо келейной молитвы*, верующие, находящиеся на самоизоляции, могут разделить молитву с Церковью, используя онлайн-трансляцию богослужений. Например, на сайте Михаило-Архангельского кафедрального собора г. Ижевска любой желающий может подключиться к онлайн-трансляции, - уточняет пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.
*Келейная – молитва на дому.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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