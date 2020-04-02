Трансляции богослужений запустили в Удмуртии

2 Апр 2020 2020-04-02T07:42:10+03:00

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Для верующих жителей Удмуртии запустили онлайн-трансляции богослужений. Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

При этом, прихожанам рекомендуют воздержаться от посещения богослужений. Такая мера стала вынужденной для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

К онлайн-трансляциям может подключиться любой желающий. Окно трансляции находится в правой колонке сайта Михаило-Архангельского собора и доступно только во время совершения богослужений.

- Помимо келейной молитвы*, верующие, находящиеся на самоизоляции, могут разделить молитву с Церковью, используя онлайн-трансляцию богослужений. Например, на сайте Михаило-Архангельского кафедрального собора г. Ижевска любой желающий может подключиться к онлайн-трансляции, - уточняет пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии.

*Келейная – молитва на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU