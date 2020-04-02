2020-04-02T12:19:47+03:00
Происшествия

Почти 400 тысяч рублей похитили мошенники у ижевчанина

Неизвестный представился сотрудником банка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В полицию Ижевска обратился 39-летний местный житель с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Потерпевший рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он рассказал, что для того, чтобы со счета мужчины не списалась крупная сумма, нужно назвать номер карты, код на ее обороте и пароли, которые он получит в смс. Мужчина назвал все данные, после этого мошенник сообщил, что на имя мужчины оформили кредит в размере около 400 тысяч. Потерпевшему нужно было снять эти деньги и перевести на «безопасный» счет, что он и сделал, - сообщает пресс-служба.

На следующий день мужчина позвонил в банк, узнать когда вернутся деньги. От сотрудников он узнал, что его обманули. Ущерб составил 319 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводятся меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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