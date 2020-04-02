Будут ли вводить сухой закон в Удмуртии во время режима самоизоляции?
В некоторых регионах России ввели ограничение продажи алкоголя на время режима самоизоляции. «Комсомолка» узнала, будут ли вводить сухой закон в Удмуртии.
Как сообщает «Комерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, пока нет планов ограничивать продажу алкоголя.
Министр отметил, что на данный момент в этом нет необходимости. При этом ограничения были введены с 30 марта в Якутии, с 1 апреля в Карелии и Башкортостане.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Коронавирус и введенный режим самоизоляции нарушил все планы жителей. Вот и те, кто решил зарегистрировать брак, не смогут этого сделать в ближайшее время.
- «Комсомолка» ответила на самые распространенные вопросы ижевчан о новом режиме.
- Как будет ходить общественный транспорт в Ижевске во время действия режима самоизоляции.
- Режим самоизоляции в Удмуртии: как будет работать почта, магазины аптеки и такси.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»