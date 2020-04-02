Будут ли вводить сухой закон в Удмуртии во время режима самоизоляции?

2 Апр 2020 2020-04-02T11:31:20+03:00

На вопрос о запрете алкоголя в республике ответил министр промышленности

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В некоторых регионах России ввели ограничение продажи алкоголя на время режима самоизоляции. «Комсомолка» узнала, будут ли вводить сухой закон в Удмуртии.

Как сообщает «Комерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Виктора Лашкарева, пока нет планов ограничивать продажу алкоголя.

Министр отметил, что на данный момент в этом нет необходимости. При этом ограничения были введены с 30 марта в Якутии, с 1 апреля в Карелии и Башкортостане.

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ИСТОЧНИК KP.RU