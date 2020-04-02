2020-04-02T14:22:03+03:00
Общество

Глава Ижевска поделился топ-10 книгами детства

2 апреля отмечается Международный день детской книги
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поделился 10 книгами, которые можно перечитать с детьми. Список он опубликовал в соцсетях.

- Вот мой ТОП-10 из детства и юности: Даниель Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», Виктор Драгунский «Денискины рассказы», Александр Волков «Волшебник Изумрудного города», Редьярд Киплинг «Маугли», Аркадий Гайдар «Чук и Гек» Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», Владимир Короленко «Слепой музыкант», Вениамин Каверин «Два капитана», Жюль Верн «Дети капитана Гранта», Фенимор Купер «Последний из могикан»,- написал Олег Николаевич.

Кстати, 2 апреля отмечается Международный день детской книги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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