За сутки 61 предприятие в Удмуртии нарушили распоряжение главы

2 Апр 2020 2020-04-02T14:48:11+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в ходе рейдов полицейские выявили 61 нарушение распоряжения главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Так, 1 апреля были открыты микрофинансовые организации, ломбарды, пивные бары, автомагазины шиномонтажные мастерские, два салона сотовой связи, физкультурно-оздоровительный центр и сауна. Больше всего нарушений было выявлено в Устиновском районе Ижевска (14 фактов), по пять нарушений в Воткинске и Октябрьском районе Ижевска. По четыре нарушения в Можге и Ленинском районе Ижевска, - сообщает пресс-служба.

По пяти фактам составлены протоколы, по остальным подготовлены материалы для направления в управление Роспотребнадзора для принятия решения. Также в ходе проверок составлено четыре протокола о нарушении правил продажи алкоголя.

МВД по Удмуртии призывает жителей республики проявить дисциплинированность и не посещать без необходимости общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- За прошедшие сутки в ходе рейдов полицейские выявили 61 нарушение распоряжения главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Так, 1 апреля были открыты микрофинансовые организации, ломбарды, пивные бары, автомагазины шиномонтажные мастерские, два салона сотовой связи, физкультурно-оздоровительный центр и сауна. Больше всего нарушений было выявлено в Устиновском районе Ижевска (14 фактов), по пять нарушений в Воткинске и Октябрьском районе Ижевска. По четыре нарушения в Можге и Ленинском районе Ижевска, - сообщает пресс-служба.

По пяти фактам составлены протоколы, по остальным подготовлены материалы для направления в управление Роспотребнадзора для принятия решения. Также в ходе проверок составлено четыре протокола о нарушении правил продажи алкоголя.

МВД по Удмуртии призывает жителей республики проявить дисциплинированность и не посещать без необходимости общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Будут ли вводить сухой закон в Удмуртии во время режима самоизоляции.

- Несколько алкомаркетов в Ижевске, работавших как магазины с товарами первой необходимости, закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU