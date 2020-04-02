2020-04-02T14:48:11+03:00
Общество

За сутки 61 предприятие в Удмуртии нарушили распоряжение главы

Глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности мест массового скопления людей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по УдмуртииФото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии
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За прошедшие сутки в ходе рейдов полицейские выявили 61 нарушение распоряжения главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Так, 1 апреля были открыты микрофинансовые организации, ломбарды, пивные бары, автомагазины шиномонтажные мастерские, два салона сотовой связи, физкультурно-оздоровительный центр и сауна. Больше всего нарушений было выявлено в Устиновском районе Ижевска (14 фактов), по пять нарушений в Воткинске и Октябрьском районе Ижевска. По четыре нарушения в Можге и Ленинском районе Ижевска, - сообщает пресс-служба.

По пяти фактам составлены протоколы, по остальным подготовлены материалы для направления в управление Роспотребнадзора для принятия решения. Также в ходе проверок составлено четыре протокола о нарушении правил продажи алкоголя.

МВД по Удмуртии призывает жителей республики проявить дисциплинированность и не посещать без необходимости общественные места.

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- За прошедшие сутки в ходе рейдов полицейские выявили 61 нарушение распоряжения главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Так, 1 апреля были открыты микрофинансовые организации, ломбарды, пивные бары, автомагазины шиномонтажные мастерские, два салона сотовой связи, физкультурно-оздоровительный центр и сауна. Больше всего нарушений было выявлено в Устиновском районе Ижевска (14 фактов), по пять нарушений в Воткинске и Октябрьском районе Ижевска. По четыре нарушения в Можге и Ленинском районе Ижевска, - сообщает пресс-служба.

По пяти фактам составлены протоколы, по остальным подготовлены материалы для направления в управление Роспотребнадзора для принятия решения. Также в ходе проверок составлено четыре протокола о нарушении правил продажи алкоголя.

МВД по Удмуртии призывает жителей республики проявить дисциплинированность и не посещать без необходимости общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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