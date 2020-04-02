Меры поддержки семей с детьми в Удмуртии: кто имеет право на выплату в размере 5000 рублей?

2 Апр 2020 2020-04-02T17:59:27+03:00

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил о новой выплате в целях поддержки семей с детьми на период сложной ситуации с коронавирусом. Согласно этому обращению, семьи, имеющие право на материнский капитал, будут получать по 5000 рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет в апреле, мае и июне. «Комсомолка» узнала, кому положены такие выплаты.

- Всем мамам, которые ждут возможности подать заявление о выплате 5000 рублей, сообщаем, что указ президента пока не подписан и правила выплаты еще не определены, - объяснили в пресс-службе республиканского ПФР.

Родители смогут подать заявление в апреле.

- 5000 рублей выплачиваются не из материнского капитала, - уточняют в пресс-службе ведомства. - Это дополнительная выплата, поэтому право на нее имеют даже те семьи, которые полностью распорядились средствами материнского капитала. Заявление можно будет подать в личном кабинете на сайте ПФР. Из документов нужны будут только реквизиты счета для перечисления средств. Заявление подается один раз на все три месяца выплат.

Напомним, сейчас в ПФР России по Удмуртии перешел на прием посетителей только по предварительной записи через: - Сайт pfrf.ru (раздел «Запись на прием»); - Личный кабинет на портале госуслуг; - Мобильное приложение «Пенсионный фонд России»; - Региональную горячую линию (3412) 400-123.

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ИСТОЧНИК KP.RU