От городка Металлургов до магазина «Океан» в Ижевске закроется движение нескольких трамваев

2 Апр 2020 2020-04-02T15:19:50+03:00

Это связано с ремонтными работами

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В Ижевске с 3 по 6 апреля из-за ремонтных работ на трамвайных путях закрывается движение трамваев №1 и №10 на участке от городка Металлургов до магазина «Океан». Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Трамвай №7 будет ездить от городка Металлургов до Буммаша с 05:50 до 23:00. Движение будет организовано: №1 трамвай – ул. Московская – Центр – ул. Тимирязева, №10 трамвай – ул. Ворошилова – Центр, - говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, как будут ходить общественный транспорт во время режима самоизоляции (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU