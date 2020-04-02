От городка Металлургов до магазина «Океан» в Ижевске закроется движение нескольких трамваев
В Ижевске с 3 по 6 апреля из-за ремонтных работ на трамвайных путях закрывается движение трамваев №1 и №10 на участке от городка Металлургов до магазина «Океан». Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
- Трамвай №7 будет ездить от городка Металлургов до Буммаша с 05:50 до 23:00. Движение будет организовано: №1 трамвай – ул. Московская – Центр – ул. Тимирязева, №10 трамвай – ул. Ворошилова – Центр, - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, как будут ходить общественный транспорт во время режима самоизоляции (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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