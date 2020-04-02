С начала сезона в Удмуртии с жалобами на присасывание клещей обратилось 10 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T15:47:38+03:00

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В Удмуртии с начала сезона с жалобами на присасывание клещей обратилось 10 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

- Большинство случаев было зарегистрировано в Ижевске – пять случаев, в Можге – 4 случая и в Завьялово – 1 случай, - отмечается в сообщении.

Все клещи были доставлены в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Удмуртии» и исследованы на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита и клещевого вирусного боррелиоза. По результатам исследований – все пробы отрицательные.

Напомним, первый случай присасывания клеща был зарегистрирован 25 марта (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU