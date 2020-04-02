Масштабную дезинфекцию мест массового скопления людей проведут в Удмуртии
В Удмуртии и в частности в Ижевске начнется масштабная дезинфекция мест массового скопления людей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в соцсетях.
- Будут продезинфицированы входные группы и подъезды многоквартирных домов. Особое внимание – остановкам общественного транспорта в крупных населенных пунктах. В общественном транспорте, в аэропорту, ж/д и автовокзалах, поездах, самолётах и автобусах, аптеках, магазинах обработка сейчас проводится чаще, кроме того усилена концентрация дезинфицирующего средства, - отметил Александр Владимирович.
На данный момент уже начали обработку подъездов и предподъездных территорий. В «Генеральной уборке» принимают участие спецтранспорт и ранцевые установки с распылителями для обработки улиц.
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Масштабную дезинфекцию мест массового скопления людей проведут в Удмуртии .
ИСТОЧНИК KP.RU
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