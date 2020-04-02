2020-04-02T17:15:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Президент России продлил нерабочие дни до 30 апреля

Ранее сообщалось, что нерабочими будут дни с 30 марта по 3 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до 30 апреля. Об этом он сообщил в обращении к жителям страны.

- Мной принято решение продлить нерабочие дни до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. С сохранением за работниками заработной платы. До конца текущей недели каждый регион самостоятельно определит набор профилактических мер, - отметил президент России.

При этом, по словам Путина, регионы сами будут решать какой режим вводится, какие организации приостановят деятельность, а кто будет работать.

Ранее нерабочими днями была объявлена неделя с 28 марта по 5 апреля.

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Владимир Путин продлили нерабочие дни до конца апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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