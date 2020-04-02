Продление нерабочих дней и более 60 нарушений распоряжения главы: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 2 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T18:11:30+03:00

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2 апреля президент России Владимир Путин обратился к жителям. Он поблагодарил всех, кто работал на протяжении всей нерабочей недели и сообщил главную новость. Нерабочие дни будут продлены до 30 апреля (подробнее).

Что еще произошло:

- Будут ли вводить сухой закон в Удмуртии во время режима самоизоляции.

- Несколько алкомаркетов в Ижевске, работавших как магазины с товарами первой необходимости, закрыли.

- Коронавирус и введенный режим самоизоляции нарушил все планы жителей. Вот и те, кто решил зарегистрировать брак, не смогут этого сделать в ближайшее время.

- Трансляции богослужений запустили в Удмуртии.

- Люди в желтых костюмах появились на улицах Ижевска. Вы уже знаете, кто они такие?

А также "Комсомолка" запустила прямые эфиры с тренером, который каждый день проводит онлайн-тренировку для поддержания духа и здоровья всех жителей.

Тренировка #наудалёнке для жителей Удмуртии.Тренируемся на удаленке вместе с тренером Рамилем Шафигуллиным

ИСТОЧНИК KP.RU