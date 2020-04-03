«Генеральная уборка» старует в Удмуртии
В Удмуртии стартует «Генеральная уборка» - обработка дезинфицирующими средствами мест общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска. В список для дезинфекции войдут общественные пространства, входные группы и подъезды домов. Особенное внимание планируется уделить также остановкам общественного транспорта.
- В работе будут задействованы силы отвечающих за содержание остановок и дорог организаций, ФГУП «Профилактика», ГУ МЧС по Удмуртии, управляющих компаний, бизнеса. В «Генеральной уборке» будут использованы и специальные автомобили – для обработки улиц, и ранцевые установки с распылителями, - говорится в сообщении.
Напомним, что президент России 2 марта продлил нерабоие дни в стране до конца апреля, наделив глав регионов полномочиями уменьшать этот период исходя из обстановки внутри субъекта. В Удмуртии режим пока также действует до 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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