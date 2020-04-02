Глава Удмуртии вместе с оперативным штабом будет решать, кто сможет выйти на работу в понедельник
После выступления президента России и сообщении о продлении нерабочих дней до 30 апреля, глава Удмуртии рассказал, что будет происходить в регионе и будет ли возможность некоторым жителям выйти на работу.
- На данный момент в республике относительно благоприятные условия. Это позволяет нам подумать о том, чтобы расширить перечень сфер и предприятий, которые с понедельника смогут возобновить работу. На сегодня есть точечные предложения от глав городов и районов по таким предприятиям. В течение завтрашнего дня отработаем предложения и предоставим данные. Конечно это, в первую очередь, те кто производит конкурентную и востребованную продукцию и об определенных сферах услуг, но это надо с оперативным штабом проговорить , - отметил глава республики.
Напомним, президент России 2 апреля в обращении к жителям объявил весь апрель нерабочим (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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