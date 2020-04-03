2020-04-03T09:58:26+03:00
Общество

В ходе рейдов по проверке соблюдения изоляции 606 жителей Удмуртии не находились по месту жительства

С 26 марта было проверено 1583 гражданина
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по УдмуртииФото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии
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В Удмуртии продолжаются рейды по проверке соблюдения гражданами, прибывшими из-за границы, режима изоляции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

- С 26 марта по 1 апреля 2020 года было проверено 1583 гражданина, приехавших из-за границы. 606 человек не находились по месту проживания, сейчас их разыскивают сотрудники МВД по республике, - отмечается в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что за нарушение режима изоляции жители привлекаются к административной ответственности - штраф в размере до 300 тысяч рублей.

При нарушении режима изоляции лицо, подлежащее изоляции, помещается в изолятор. Рейды на территории всей республики продолжаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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