В ходе рейдов по проверке соблюдения изоляции 606 жителей Удмуртии не находились по месту жительства

3 Апр 2020 2020-04-03T09:58:26+03:00

С 26 марта было проверено 1583 гражданина

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии продолжаются рейды по проверке соблюдения гражданами, прибывшими из-за границы, режима изоляции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

- С 26 марта по 1 апреля 2020 года было проверено 1583 гражданина, приехавших из-за границы. 606 человек не находились по месту проживания, сейчас их разыскивают сотрудники МВД по республике, - отмечается в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора отмечают, что за нарушение режима изоляции жители привлекаются к административной ответственности - штраф в размере до 300 тысяч рублей.

При нарушении режима изоляции лицо, подлежащее изоляции, помещается в изолятор. Рейды на территории всей республики продолжаются.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- И все-таки ограничениям по передвижению в Удмуртии быть. Глава республики дал поручение разработать меры.

- Кто будет принимать участие в «Генеральной уборке», пока мы сидим дома?

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU