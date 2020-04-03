В ходе рейдов по проверке соблюдения изоляции 606 жителей Удмуртии не находились по месту жительства
В Удмуртии продолжаются рейды по проверке соблюдения гражданами, прибывшими из-за границы, режима изоляции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
- С 26 марта по 1 апреля 2020 года было проверено 1583 гражданина, приехавших из-за границы. 606 человек не находились по месту проживания, сейчас их разыскивают сотрудники МВД по республике, - отмечается в сообщении.
В управлении Роспотребнадзора отмечают, что за нарушение режима изоляции жители привлекаются к административной ответственности - штраф в размере до 300 тысяч рублей.
При нарушении режима изоляции лицо, подлежащее изоляции, помещается в изолятор. Рейды на территории всей республики продолжаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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