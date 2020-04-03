Глава Удмуртии: «Разработаем меры по ограничению передвижения по республике»

3 Апр 2020 2020-04-03T09:47:18+03:00

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Глава Удмуртии сообщил о том, что будут приняты меры по ограничению передвижения между населенными пунктами в связи с введенным режимом самоизоляции. Об этом он сказал в видеообращении к жителям Удмуртии после выступления президента России.

- Я дал поручение разработать меры по ограничению передвижения лиц и транспорта между муниципальными образованиями Удмуртии, в течение 2-3 дней мы о них сообщим. При этом речь не идет о поставке товаров или выполнения договорных обязательств, что очень важно, - отметил Александр Бречалов.

Напомним, президент России 2 апреля в обращении к жителям сообщил, что нерабочие дни продлеваются до 30 апреля (подробнее).

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- Глава Удмуртии вместе с оперативным штабом будет решать, кто сможет выйти на работу в понедельник.

- Несмотря на запреты осуществлять деятельность в период режима самоизоляции, некоторые организации продолжают работать. Сколько таких выявили 1 апреля.

Глава Удмуртии прокомментировал обращение президента России .

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ИСТОЧНИК KP.RU