Можно ли выгуливать животных в Ижевске в период самоизоляции

3 Апр 2020 2020-04-03T15:12:05+03:00

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С 31 марта в Удмуртии введен режим самоизоляции, подразумевающий нахождение большинства жителей в своих домах и квартирах. Тем не менее, в ряде ситуаций разрешено выходить на улицу. Одно из таких исключений касается владельцев домашних животных – по большей части, собак.

Как отметил глава Удмуртии Александр Бречалов, выгуливать собаку разрешается, но лучше не делать этого компанией. Кроме того, хозяин не должен далеко отходить с животным от дома, выгул разрешается максимум в 100 метрах от жилья. При этом глава республики напомнил об обязанности владельцев убирать отходы жизнедеятельности своих питомцев.

Также гражданам не рекомендуется использовать собаку как предлог лишний раз выйти из дома. Власти напоминают: самоизоляция - не прихоть, а мера безопасности всех жителей. Конечно, в настоящее время в Удмуртии не штрафуют за нахождение на улице, но сотрудники полиции имеют право обратиться к прогуливающемуся гражданину и спросить, куда он направляется. Если окажется, что человек находится на улице без необходимости, ему будет настоятельно рекомендовано вернуться домой.

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В ходе рейдов по проверке соблюдения изоляции 606 жителей Удмуртии не находились по месту жительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU