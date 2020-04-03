Замдиректора ижевского предприятия подозревается в совершении тяжкого преступления

3 Апр 2020 2020-04-03T17:40:00+03:00

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В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины. Его подозревают в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- В марте 33-летнего мужчину привезли в больницу с проникающей раной брюшной стенки. Врачам он пояснил, что рану получил в результате падения на штырь. Врачи вызвали полицию. Полицейские установили, что ночью потерпевший выпивал со своим 34-летним знакомым. В ходе возникшей между ними ссоры, обвиняемый ударил знакомого ножом, - сообщает пресс-служба.

На данный момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU