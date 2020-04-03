Какая погода ожидается в Ижевске в выходные?
В выходные в столице Удмуртии ожидается теплая погода, местами пройдет дождь и даже возможен мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
По данным сервиса Яндекс погода, в Ижевске 4 апреля, в субботу, днем ожидается +10…+12 градусов, ночью +1…+4 градуса, облачно с прояснениями.
5 апреля, в воскресенье, днем +6…+8 градусов, ночью −2…0 градусов, облачно с прояснениями.
На следующей неделе синоптики прогнозируют существенное похолодание до -2 градусов. Но что нам до погоды, когда все на изоляции!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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