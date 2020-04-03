Психолог из Ижевска: «Чтобы не сойти с ума от новостей о коронавирусе, нужно включить информационную диету»

3 Апр 2020 2020-04-03T18:18:46+03:00

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Вот уже несколько недель лента новостей каждого ижевчанина переполнена новостями о коронавирусе, а теперь еще о самоизоляции. В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) психолог из Ижевска Ася Абовян рассказала, как не сойти с ума от новостной повестки.

Семь советов психолога Аси Абовян, как преодолеть тревогу и беспокойство в самоизоляции 00:00 00:00

Ася рекомендует ижевчанам включить режим информационной диеты. Просматривать ленту новостей 1-2 раза в день и попросить подписчиков не присылать негативную информацию - это поможет снизить тревогу и беспокойство. Если вы самостоятельно не в силах отказаться от гаджетов, попросите у своих домашних забирать их на некоторое время. Если рядом никого нет, то можно обратиться за помощью к специалистам в онлайн-режиме.

О других способах избавиться от тревоги и беспокойства можно узнать, прослушав эфир.

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ИСТОЧНИК KP.RU