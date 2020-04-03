2020-04-03T18:24:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Глава Удмуртии продлил режим самоизоляции в республике до 30 апреля

Ранее президент России продлил нерабочие дни до конца месяца
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Олег БекмеметьевФото: Олег Бекмеметьев
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Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире сообщил о том, что режим домашней самоизоляции продлевается в республике до 30 апреля.

- В каких случаях можно выходить из дома? Когда возникает прямая угроза жизни и здоровью либо по медицинским показаниям, экстренная медицинская помощь, далее это поход за продуктами и лекарствами в ближайший магазин или аптеку. Ну естественно, вынос мусора и выгул собак в границах придомовой территории в радиусе 100 м. Я ещё раз хочу акцентировать ваше внимание что домашний режим самоизоляции продлевается, - сказал глава Удмуртии.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к жителям сообщил, что нерабочие дни продлеваются до 30 апреля с сохранением зарплаты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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