Глава Удмуртии продлил режим самоизоляции в республике до 30 апреля
Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире сообщил о том, что режим домашней самоизоляции продлевается в республике до 30 апреля.
- В каких случаях можно выходить из дома? Когда возникает прямая угроза жизни и здоровью либо по медицинским показаниям, экстренная медицинская помощь, далее это поход за продуктами и лекарствами в ближайший магазин или аптеку. Ну естественно, вынос мусора и выгул собак в границах придомовой территории в радиусе 100 м. Я ещё раз хочу акцентировать ваше внимание что домашний режим самоизоляции продлевается, - сказал глава Удмуртии.
Ранее президент России Владимир Путин в обращении к жителям сообщил, что нерабочие дни продлеваются до 30 апреля с сохранением зарплаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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