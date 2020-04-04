2020-04-04T10:48:08+03:00
Общество

30 марта стало самым теплым днем месяца в Удмуртии

Самым холодным днем стало 6 марта
Наталья Сорокина
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Фото: архивФото: архив
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Самым теплым днем месяца стало 30 марта. Среднесуточная температура воздуха на ст.Можга достигала +9 градусов. Самую низкую среднесуточную температуру зафиксировали 23 марта на ст.Дебесы – это 7,9 градусов.

Большую часть марта наблюдались оттепели, сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

В Ижевске в прошлый месяц несколько раз обновлялись рекорды максимальной температуры воздуха. 2 марта +2,9 градуса, 11 марта +5,7 градуса, 27 марта +9 градусов, 28 марта +9,6 градуса, 29 марта +10,8 градуса, 30 марта +14,1 градуса.

Самое низкое значение минимальной температуры воздуха было 6 марта на ст. Дебесы, -16,9 градуса.

По итогам месяца температура воздуха оказалась выше нормы на 5-6 градусов. При том, что норма марта – это -4..-5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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