Директор одной из компаний Ижевска обвиняется в присвоении более 180 тысяч рублей

3 Апр 2020 2020-04-03T15:10:42+03:00

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В Ижевске завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в присвоении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Мужчина был директором одной из компаний города. С августа по сентябрь 2019 года он похищал деньги организации. Ущерб составил 185 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба.

В ходе расследования уголовного дела установлены все обстоятельства произошедшего. Допрошены свидетели, обвиняемый, проведена проверка показаний на месте.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU