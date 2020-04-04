Как ижевчанам правильно оформить больничный на карантине

4 Апр 2020 2020-04-04T13:46:18+03:00

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Недавно в редакцию обратился ижевчанин, прибывший из-за границы. Он рассказал, что вызвал врача, сдал анализы на коронавирус и оформил электронный больничный. Однако спустя положенное время, оплату так и не получил.

В пресс-службе ФСС России по Удмуртии, объясняют, что вероятнее всего ошибка произошла во время оформления врачом больничного. Гражданин не указал место регистрации или неправильно указал своего работодателя.

- Все заявления, оформляемые для получения больничных при карантине, изначально уходят в федеральный центр. Потом идет распределение заявлений по регионам. Если прописка или работодатель указаны неверно или не указаны, уходит время для того, чтобы понять из какого региона обратился гражданин. В связи с этим и может возникнуть задержка по выплате, — сообщили в ведомстве.

Чтобы получить больничный на карантине, человек должен сам подать заявление. Заполнить специальную интерактивную форму можно на сайте фонда через личный кабинет. Если больничный выписал врач, то его оплатят в обычном порядке. Другая причина неоплаты первых дней больничного на карантине – наложения карантина на отпуск. Во время отпуска по закону больничный не оплачивается.

- В целом, причины задержек по оплате больничного при карантине чаще всего связана с тем, что работодатели не торопятся направить в Фонд социального страхования реестры, - добавили в ведомстве.

Кстати!

Задать вопросы по больничным на карантине можно на горячие линии ФСС по тел. 60-70-30 и 60-72-08 ежедневно с 08.00 до 22.00 или по тел. 8-800-302-75-49 круглосуточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU