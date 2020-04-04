В Удмуртии подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T08:22:13+03:00

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В Удмуртии лабораторно подтвердился еще один случай коронавирусной инфекции. Это один из пассажиров лайнера Costa Magica. 35-летний мужчина вместе с семьей приехал в Ижевск 17 марта, после чего они самоизолировались дома. Когда самочувствие ухудшилось – сразу вызвали скорую.

Мужчина госпитализировали вместе с женой и детьми в отделение инфекционной больницы. Анализы на коронавирус у остальных членов семьи отрицательные. Заболевание протекает в легкой форме, сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU