2020-04-04T08:22:13+03:00
Общество

В Удмуртии подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом

Заболевание протекает в легкой форме
Наталья Сорокина
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Удмуртии лабораторно подтвердился еще один случай коронавирусной инфекции. Это один из пассажиров лайнера Costa Magica. 35-летний мужчина вместе с семьей приехал в Ижевск 17 марта, после чего они самоизолировались дома. Когда самочувствие ухудшилось – сразу вызвали скорую.

Мужчина госпитализировали вместе с женой и детьми в отделение инфекционной больницы. Анализы на коронавирус у остальных членов семьи отрицательные. Заболевание протекает в легкой форме, сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Где в Ижевске купить продукты и готовую еду во время самоизоляции?

- Из-за коронавируса поезда не будут ездить из Ижевска в Екатеринбург и Санкт-Петербург.

- Можно ли выгуливать животных в Ижевске в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
30 марта стало самым теплым днем месяца в Удмуртии
Продуктовые наборы для школьников из многодетных семей выдадут в Удмуртии
В Удмуртии подтвердился еще один случай заболевания коронавирусом
Продленный режим самоизоляции и возможные меры ограничения поездок по республике: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 3 апреля
«Мамам с грудными детьми можно гулять»: глава Удмуртии о послаблении режима самоизоляции
Список организаций, которые смогут выйти 6 апреля на работу назвал глава Удмуртии
Психолог из Ижевска: «Чтобы не сойти с ума от новостей о коронавирусе, нужно включить информационную диету»
Глава Удмуртии продлил режим самоизоляции в республике до 30 апреля
Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в 2 раза
Замдиректора ижевского предприятия подозревается в совершении тяжкого преступления
Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу
Какая погода ожидается в Ижевске в выходные?
В Приволжье растет спрос на голосовой и интернет-трафик