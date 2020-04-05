Выпивший таксист столкнулся с автобусом в Ижевске

5 Апр 2020 2020-04-05T10:00:11+03:00

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В Ижевске произошло ДТП с участием нетрезвого водителя одной из служб такси. По сообщениям пресс-службы МВД России по Удмуртии, происшествие произошло 4 апреля около 11:00.

Установлено, что нетрезвый водитель службы такси не справился с управлением и столкнулся в городским пассажирским автобусом 41-го маршрута.

Несмотря на масштабы ДТП, обошлось без жертв.

В отношении водителя такси составлены протоколы сразу по двум статья КоАП. Также ему грозит штраф до 30 тыс. руб. за нарушение условий режима самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU